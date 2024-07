Edizione speciale per la festa degli alpini di Capolago: si festeggiano i 65 anni del gruppo

Dal 19 al 28 luglio la consueta, lunga sagra organizzata di fianco alla SP1 ha qualcosa in piu da festeggiare. Oltre ai dieci giorni di cucina, manifestazione il 28 con corteo per il rione

Dal 19 al 28 luglio la consueta, lunga festa degli Alpini di Capolago, organizzata in via del Porticciolo di fianco alla SP1, ha qualcosa in più da festeggiare: il 65esimo anniversario dell’attivissimo gruppo Alpino che ha sede nel rione varesino.

La festa inizierà venerdì 19 luglio alle 18 con l’apertura ufficiale, seguita alle 19 dal tradizionale Rancio Alpino, per poi proseguire, come sempre sia a pranzo (dalle 12) che a cena (dalle 19), fino al 28 luglio. Ed è proprio la loro fornitissima cucina, aperta per 10 giorni a pranzo e a cena, la principale attrazione per i tanti varesini che affollano il tradizionale appuntamento.

Ma l’evento clou quest’anno si terrà nella giornata finale, proprio domenica 28 luglio: dopo il ritrovo alle 9.30 nella sede della festa si parte alle 10 con una “sfilata alpina” per le vie del paese, accompagnata dalla banda Giuseppe Verdi di Capolago. Seguirà poi alle 10.30 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, e subito dopo, alle 11.30, un aperitivo presso la sede del gruppo, nel centro del rione. Alle 12 si torna in via del Porticciolo, dove sarà servito il Rancio Alpino. La giornata continuerà con la cena delle 19 e la chiusura definitiva della festa, alle 23.

La manifestazione è organizzata con il supporto della Banda Musicale “G. Verdi” di Capolago e gode del patrocinio della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini.