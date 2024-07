Enrico Cantù Assicurazioni dona prevenzione: 19 visite senologiche nella boutique assicurativa di Lomazzo

Continua l’impegno di Enrico Cantù Assicurazioni per «donare serenità». Inaugurati a febbraio, gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Lilt – la Lega Italiana per la lotta contro i tumori -, per portare Prevenzione e Serenità sono giunti a Lomazzo per la sesta tappa del progetto voluto dalla società benefit premiata a Roma come Welfare Champion.

Nella giornata di venerdì 19 luglio la Boutique Assicurativa ha organizzato l’incontro nella sede di via Milano 11. La campagna – che ha come obiettivo la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno – fa tappa ogni mese nei comuni dove Enrico Cantù è presente con una sede e ha portato al compimento di più di 100 visite grazie alla clinica mobile del gruppo Gnodi.

In Italia, l’incidenza del tumore al seno è di circa 55mila nuovi casi all’anno, colpisce 1 donna su 8 rappresentando il 25% di tutti i tumori. Ma, come spiegato anche dal presidente di Lilt Ivanoe Pellerin all’inaugurazione di Senologia in centro, con un’adeguata diagnosi precoce, le possibilità di vincere questo tipo di tumore sono altissime, circa il 90%.

Il progetto di Enrico Cantù Assicurazioni si sviluppa in 10 giornate complessive sparse su tutto il territorio insubrico, durante le quali la clinica mobile del Gruppo Gnodi mette a disposizione clienti una clinica completamente attrezzata per una giornata intera. In soli 30 minuti le partecipanti possono sottoporsi ad una mammografia e/o a un’ecografia, che costituiscono i principali strumenti diagnostici per la prevenzione del tumore al seno. I referti saranno consegnati direttamente alla paziente, garantendo tempi di attesa minimi e offrendo una maggiore serenità.

«La salute delle persone è sempre stata una delle nostre priorità e, con il progetto Prevenzione e Serenità Enrico Cantù Assicurazioni S.r.l Società Benefit vuole promuovere l’importanza di sottoporsi regolarmente ad esami per la salute delle donne – spiega la Boutique Assicurativa a margine della giornata di Lomazzo -. Con questa iniziativa vogliamo dedicare un’opportunità unica per accedere ai servizi di prevenzione in maniera totalmente gratuita e donare in tal modo serenità alle nostre clienti».

A Lomazzo l’evento ha coinvolto 19 donne, di cui una di esse dovrà sottoporsi ad approfondimenti: un dato che fa capire l’importanza della prevenzione.

Tra le clienti che venerdì hanno preso parte all’iniziativa ha fatto parte anche Marilena, che ha deciso di raccontarsi dopo la visita con l’intento di fare sensibilizzazione e l’augurio di vedere un numero sempre maggiore di partecipanti a quest’iniziativa di prevenzione: «Ringrazio Enrico Cantù per aver offerto la visita senologica di mammografia. Si tratta di un’ottima visita preventiva per le donne, specialmente quelle di una certa età. Non tutti si sottopongono a questa visita, per timore o per fretta, ma in realtà si tratta di una visita necessaria. Io mi sottopongo spesso, ogni 24 mesi, a visite simili, e devo dire che il senologo e tecnico sono stati davvero eccellenti. Il mio è un consiglio che rivolgo davvero a tutti».

«Questo progetto fa parte del nostro impegno continuo nel sostenere la comunità e il benessere dei nostri clienti anche nel 2024. Durante le apposite giornate, all’interno degli uffici, sarà attivo un infopoint dedicato che offrirà un servizio di assistenza e informazione sulla prevenzione dei tumori aperto a tutti i cittadini.» conclude Enrico Cantù, ricordando l’appuntamento di mercoledì 25 settembre a Saronno.

IL CALENDARIO DI PREVENZIONE E SERENITÀ:

• 16 febbraio a Saronno in Via San Giuseppe, 133;

• 27 marzo per le clienti di Sesto Calende in Via Manzoni, 43;

• 18 aprile per le clienti Gallarate in Piazza San Lorenzo, 9;

• 24 maggio per le clienti di Solaro in Via Roma, 19;

• 27 giugno per le clienti di Somma Lombardo in Via Milano, 31;

• 19 luglio per le clienti di Lomazzo in Via Milano, 11;

• 25 settembre per le clienti di Saronno in Via Volonterio, 27;

• 24 ottobre per le clienti di Cassano Magnago in Via Venegoni, 12;

• 22 novembre per le clienti di Tradate in Corso Bernacchi, 111;

• 4 dicembre per le clienti di Ceriano Laghetto in Via Cadorna, 8.