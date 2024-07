Esordio a Interlagos per Alessio Rovera nella 6 ore di San Paolo

Alessio Rovera non si ferma più. Dopo le consecutive Le Mans, Watkins Glen, Spa e Imola, dove domenica scorsa ha concluso la 4 Ore italiana valida per l’European Le Mans Series con un prezioso secondo posto sul podio Pro-Am dei prototipi LMP2, il pilota ufficiale della Ferrari torna agli impegni nel Mondiale Endurance e sulla 296 LMGT3 del Cavallino e lo fa volando oltreoceano per raggiungere il circuito brasiliano di Interlagos, dove dal 12 al 14 luglio si disputa la 6 Ore di San Paolo.

L’evento sudamericano marca il quinto round iridato della stagione e con esso l’esordio assoluto del 29enne driver varesino sui 4309 metri dell’autodromo intitolato a Carlos Pace. Una sfida nella sfida per Rovera, che in Brasile sulla Ferrari 296 LMGT3 numero 55 del team Vista AF Corse ritrova i compagni di squadra François Heriau e Simon Mann. L’equipaggio con Alessio, il gentleman driver francese e il pilota statunitense è al momento in top-5 nella classifica di campionato e nel Mondiale è reduce dal sesto posto ottenuto alla 24 Ore di Le Mans a metà giugno.

La tappa sudamericana del FIA World Endurance Championship ospita 37 auto (18 le GT) attese al via e sarà inaugurata venerdì 12 luglio dalle prime due prove libere in programma alle 10.45 (15.45 ora italiana) e alle 15.15 (20.15). Sabato mattina turno conclusivo alle 10.30 (15.30) in vista delle qualifiche, il cui semaforo verde scatta alle 14.30 (19.30). Domenica la 6 Ore di San Paolo prende il via alle 11.30 locali, le 16.30 in Italia, dove Eurosport 2 trasmetterà tutto in diretta integrale a partire dalle 16.00 e fino alle 23.00 con anche pre e post-gara. Disponibili inoltre le dirette streaming su app di Eurosport, app di Discovery+ e su fiawec.tv.

Rovera dichiara in vista della sua prima volta a Interlagos: «Sono abbastanza entusiasta di poter scoprire questo circuito del tutto nuovo per me, una pista che fra l’altro sarà nel calendario del FIA WEC anche in futuro. Ho cercato di studiarla soprattutto attraverso la visione di alcuni on-board. E’ un circuito interessante, con non molte curve ma piuttosto tecniche. L’obiettivo è quello di cercare di impararlo il più velocemente possibile per poter dare il miglior contributo alla squadra, perché sarà un weekend davvero tosto e ci sarà da combattere a oltranza. Inoltre sono curioso di testare l’adattamento e le reazioni della 296 LMGT3 rispetto a un circuito certamente tecnico ma che presenta anche sezioni e pieghe molto veloci».

FIA WEC: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans; 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain