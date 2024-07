Evacuati gli abitanti di un casolare isolato ad Arsago Seprio. Interviene il Saf

I Vigili del Fuoco del Soccorso Speleo Alpino Fluviale sono intervenuti ad Arsago Seprio per salvare alcuni residenti di un casolare isolato, sorpresi dalla piena di un torrente che si è ingrossato a causa della forti piogge di questa mattina, tagliando ogni via di fuga.

L’intervento è stato portato a termine in via precauzionale, anche in previsione di ulteriori piogge che dovrebbero arrivare in serata.