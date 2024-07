Giornata a “porte aperte”all’Università Insubria per gli studenti delle superiori

«Porte aperte» agli studenti delle scuole superiori giovedì 11 luglio dalle 10 alle 13 all’Università dell’Insubria, che promuove una giornata informativa per la scelta del percorso di studio. Docenti e ricercatori saranno presenti con i banchetti informativi dei corsi di laurea nella sede di via Monte Generoso 71 a Varese, nel Chiostro di Sant’Abbondio e in via Valleggio 11 a Como.

Gli studenti e le loro famiglie potranno ricevere informazioni dettagliate su tasse, servizi, borse di studio, alloggi e sulle procedure di immatricolazione per i corsi ad accesso libero e ad accesso programmato. Il personale degli uffici di Orientamento, Servizi integrati per gli studenti e Segreterie studenti sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link.

Il programma a Varese

Al Padiglione di via Monte Generoso il corso di laurea triennale in Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità illustrerà le modalità di accesso, la struttura dei corsi, i contenuti didattici e gli sbocchi occupazionali. Inoltre, verrà svolta la prova di verifica delle conoscenze iniziali, con prenotazione necessaria. Scienze della Comunicazione organizza colloqui individuali con i partecipanti e la presentazione del corso di laurea.

La triennale in Educazione Professionale offre i laboratori di pratiche educative, con attività di gioco, scrittura selvaggia e arte sociale, guidate da studenti e tutor.

Saranno presenti inoltre i banchetti informativi dei corsi di Giurisprudenza, Storia e storie del mondo contemporaneo, Biotecnologie e Scienze biologiche, Informatica, Scienze dell’ambiente e della natura, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente e gli stand dell’ufficio Orientamento e placement, delle Segreterie studenti e dei Servizi integrati agli studenti, che forniranno tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole del percorso universitario.

Sempre al Campus di Bizzozero, ma al Padiglione Antonini in Via Rossi 9, banchetti informativi per i corsi di laurea in Igiene Dentale, Fisioterapia, Ostetricia, Infermieristica, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e Tecniche di fisiopatologia cardiovascolare e perfusione cardiovascolare.

Il programma a Como

Nella sede di Como, al Polo scientifico di via Valleggio, sarà possibile visitare diversi banchetti informativi dei corsi di laurea triennale in Matematica, Chimica e chimica industriale, Informatica e Fisica. In particolare alle 11, nell’aula VP1, ci sarà una presentazione dettagliata del corso di laurea triennale in Chimica e chimica Industriale. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare a colloqui individuali con i rappresentanti del corso di Informatica. Saranno presenti anche i banchetti informativi degli uffici Orientamento e placement, delle Segreterie studenti e dei Servizi integrati agli studenti.

Parallelamente, nella sede di Sant’Abbondio, gli studenti potranno trovare informazioni sui corsi di Scienze della comunicazione, Scienze del turismo, Giurisprudenza e Scienze della Mediazione interlinguistica e interculturale. Anche in questa sede, saranno presenti i banchetti informativi degli uffici Orientamento e placement, delle Segreterie studenti e dei Servizi integrati agli studenti. Inoltre, sarà possibile avere colloqui individuali con i rappresentanti dei corsi.