Il cane finisce incastrato nel canale di scolo, lo salvano i vigili del fuoco a Cunardo

I vigili del fuoco di Luino sono intervenuti oggi, venerdì 26 luglio alle 14.30 nel comune di Cunardo in via per liberare un cane rimasto incastrato in un canale di scolo delle acque.

Un intervento che ha permesso di liberare l’animale che è stato finalmente riconsegnato ai proprietari i quali hanno provveduto a portarlo da un veterinario.