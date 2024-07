Il Comune di Solbiate Olona affida in locazione terreni agricoli. Invia la tua manifestazioni di interesse

Il Comune di Solbiate Olona intende procedere, tramite il presente avviso, ad acquisire manifestazioni di interesse per la locazione di terreni di proprietà comunale.

Chiunque fosse interessato a partecipare a successiva procedura di assegnazione per l’affidamento in locazione dei terreni in uso agricolo di cui al presente avviso, in un unico lotto, dovrà far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2024, la propria manifestazione di interesse al Comune di Solbiate Olona, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@comune. solbiateolona.va.legalmail.it.

La documentazione è reperibile sul sito internet del Comune di Solbiate Olona https://www.comune. solbiateolona.va.it.