Il jazz del quartetto Convergence di Max Trabucco a Olgiate Olona e Fagnano

Proseguono nel Varesotto gli eventi delle rassegne JAZZaltro Giovani e New Generation, promosse da Abeat Records e Area 101 e realizzate con il sostegno del MiC e della SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, ideato per lanciare e valorizzare i musicisti Under 35.

Domenica 7 e lunedì 8 luglio è in programma un doppio appuntamento con il quartetto Convergence, guidato dal batterista e compositore Max Trabucco, nome emergente della scena italiana, e completato da Federico Pierantoni (trombone), Manuel Caliumi (sax alto) e Federica Michisanti (contrabbasso). Quest’ultima è stata premiata con tre importanti riconoscimenti in occasione dei Top Jazz 2023, i referendum indetti dalla rivista specializzata Musica Jazz.

Domenica 7 luglio, per la rassegna JAZZaltro Giovani, Trabucco e soci si esibiranno a Olgiate Olona, nel Giardino degli Alpini (via Medaglie d’Oro 84, alle 21, ingresso con libera donazione).

Il progetto Convergence è fortemente innovativo ed originale: si tratta di una formazione piano-less, composta da quattro voci principali, in cui le gerarchie non esistono. Ogni membro del gruppo è infatti, allo stesso tempo, solista e accompagnatore. Melodie e ritmo si intrecciano formando delle armonie estemporanee caratterizzate da registri medio bassi, propri della natura degli strumenti. Il repertorio presentato dal quartetto si alterna tra brani originali, rielaborazioni in chiave originale di standard jazz e improvvisazioni completamente libere.

Dopo il concerto di Olgiate Olona, la band si esibirà lunedì 8 luglio a Fagnano Olona nell’ambito del cartellone della manifestazione New Generation. L’appuntamento è fissato alle 6 del mattino in un’affascinante location: Calipolis, l’approdo naturale del Parco del Medio Olona, in via C. Colombo 80. Anche in questo caso l’ingresso è libero con libera donazione.