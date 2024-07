Il temporale di mezz’ora blocca i sottopassi a Busto Arsizio

Sottopassi nuovamente allagati a Busto Arsizio questa mattina, venerdì 12 luglio.

È bastato uno scroscio d’acqua per allagare i due sottopassi di via XX Settembre e via Torquato Tasso.

Nel primo è rimasta bloccata un’auto. Sul posto Polizia Locale per deviare il traffico e mezzi di soccorso.