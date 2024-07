Incendio in una casa a Oggiona Santo Stefano

Fiamme nella notte in via San Severo a Oggiona Santo Stefano, coi vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi per domare le fiamme.

All’interno dell’appartamento erano presenti due persone che sono rimaste lievemente intossicate dal fumo: l’ambulanza li ha soccorsi e visitati, ma sembra non siano ferite in maniera grave.