Intervento dei vigili del fuoco a Lavena Ponte Tresa, principio d’incendio in un’abitazione: tre feriti lievi

Alle 2 di mercoledì 17 luglio i vigili del fuoco di Luino sono intervenuti a Lavena Ponte Tresa in via Pianazzo con un’autopompa e un fuoristrada per un principio d’incendio nei pressi di un’abitazione.

Il tempestivo intervento ha permesso di limitare il rogo a delle masserizie poste sotto una tettoia.

Tre le persone rimaste leggermente ferite, una donna di 33, due uomini di 36 e 37 anni, medicate all’ospedale di Luino.