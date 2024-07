L’arcivescovo di Milano monsignor Delpini vola in Perù per una visita pastorale

Dal 15 al 26 luglio l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, sarà in Perù in visita pastorale per incontrare i vescovi e le comunità che accolgono i cinque “fidei donum” diocesani (sacerdoti e laici inviati all’estero come missionari dalle proprie Diocesi), tre sacerdoti e una coppia di sposi.

Dopo l’arrivo lunedì nella capitale Lima e l’accoglienza in una struttura dell’Operazione Mato Grosso, movimento che opera in America Latina e in Italia al servizio dei più bisognosi, l’Arcivescovo si sposterà nell’entroterra. Prima di ripartire l’Arcivescovo avrà modo di incontrare il gruppo di dieci giovani peruviani che l’anno scorso, in occasione della Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, sono stati ospitati alcuni giorni nel decanato di Paderno Dugnano per una esperienza di gemellaggio tra le Chiese. Tra i giovani sudamericani e i loro coetanei che li hanno accolti sono nati legami di amicizia e a fine agosto gli italiani di Paderno vivranno un viaggio missionario a Pucallpa per riabbracciare i loro amici.

Ad accompagnare l’Arcivescovo, che torna in Perù dopo un analogo viaggio nel gennaio del 2020, don Maurizio Zago, responsabile della Pastorale missionaria per la Diocesi di Milano: «Anche se già incontrati qualche anno fa, la visita dell’Arcivescovo ai missionari diocesani e alle Chiese che li hanno accolti è sempre un momento di gioia e di conferma – dice don Maurizio – La gioia di sentirsi parte di una Chiesa di natura sua missionaria e la conferma nel servizio di testimonianza della fede che ogni missionario vive nella propria comunità. Inoltre, il viaggio missionario costituisce un forte stimolo anche per chi va a visitare: l’esperienza di una Chiesa diversa per cultura, tradizione ed esperienza ecclesiale offre sempre spunti per rinnovare la propria missione una volta rientrati».

In agosto monsignor Delpini sarà impegnato in un altro viaggio missionario: dal 16 al 23 agosto si recherà nella Repubblica Democratica del Congo dove incontrerà due sacerdoti “fidei donum” ambrosiani, don Francesco Barbieri e don Maurizio Canclini, impegnati come missionari nel tormentato Paese dell’Africa subsahariana.