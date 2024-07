Lavori alle piante, chiusure sulla diramazione Gallarate – Gattico

Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dalle 22 di mercoledì 31 luglio alle 5 di giovedì 1 agosto, sono previsti lavori di manutenzione delle essenze arboree che comporteranno diverse chiusure notturne.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione Milano. La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata sia verso la A8 sia in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Gli automobilisti diretti verso Milano dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Besnate e seguire la SP49 e la SP26 in direzione Gallarate per entrare in A8 a Gallarate. Chi è diretto verso Varese dovrà uscire a Besnate e seguire la SP49 e la SP26 in direzione Besnate-Jerago-Albizzate, per entrare in A8 a Solbiate Arno.

Sarà inoltre chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate. Chi supererà la stazione di Gallarate dovrà proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Solbiate Arno, proseguire sulla SP26 verso Jerago-Besnate, sulla SP34 e SS33 del Sempione verso Vergiate ed entrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A8, provenendo da Milano e Varese, immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Gli automobilisti provenienti da Milano e diretti verso la A26 dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Somma Lombardo/Vergiate ed entrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate. Chi supererà Gallarate dovrà proseguire verso Varese, uscire a Solbiate Arno, percorrere la SP26 verso Jerago-Besnate, la SP34 e la SS33 del Sempione verso Vergiate per entrare sulla D08 a Sesto Calende Vergiate. Per chi proviene da Varese, l’uscita consigliata è a Solbiate Arno, proseguendo poi sulla viabilità ordinaria.