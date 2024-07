Lavori notturni sulla A9: chiusi gli allacciamenti alla tangenziale di Como e Pedemontana

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono previsti lavori di competenza di Autostrada Pedemontana Lombarda che comporteranno alcune chiusure notturne.

Lunedì 29 luglio dalle 22 a martedì 30 luglio alle 6, per chi proviene da Lainate, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Fino Mornasco.

Giovedì 1 agosto dalle 1 alle 6 sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Lentate sul Seveso. Per chi proviene da Lainate, è consigliata l’uscita allo svincolo di Turate, mentre per chi proviene da Chiasso, l’uscita raccomandata è alla stazione di Fino Mornasco.

Venerdì 2 agosto dalle 0 alle 6 sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda in direzione Cassano Magnago/A8 Milano-Varese. In questo caso, si consiglia agli automobilisti provenienti da Lainate di uscire allo svincolo di Saronno, mentre chi proviene da Como dovrebbe uscire allo svincolo di Lomazzo nord.

Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi saranno forniti tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app Muovy, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il call center viabilità Muovy al numero 803.111, attivo 24 ore