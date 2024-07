Le note di Bach alla Fondazione Morandini con il maestro Gianluca Muzzolon

Prosegue il programma di concerti alla Fondazione Morandini di Varese. Domenica 14 luglio alle ore 11 il terzo appuntamento della Stagione Sintonie curata da Matteo Adamasi presenta Gianluca Muzzolon, dal 2023 secondo violoncello dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e dell’Orchestra della Filarmonica della Scala che eseguirà la prima terza e quinta suite di Bach per violoncello solo.

Le sei suites per violoncello solo di Johann Sebastian Bach sono tra le più note e più virtuosistiche opere realizzate per violoncello. Furono scritte fra il 1717 e il 1723 presumibilmente per uno dei violoncellisti che all’epoca lavoravano alla corte di Köthen. Questo sarà il primo dei due concerti che prevedono l’esecuzione integrale delle suite di Bach.

Gianluca Muzzolon è diplomato ad Aosta con il massimo dei voti e la lode, svolge da sempre un’intensa ed eterogenea attività cameristica ed è stato premiato in numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali. Suona un violoncello Giovanni Grancino del 1720.