Maturità, bei voti e grandi soddisfazioni all’istituto E. Fermi di Castellanza

L’Istituto “E. Fermi” di Castellanza quest’anno ha diplomato 36 alunni nei suoi due corsi tradizionali, l’Istituto Tecnico Economico AFM e il Liceo Linguistico Potenziato. Da sempre l’Esame di Stato rappresenta un momento di prova, spesso carico di ansia per gli studenti, che si devono misurare con una Commissione composta anche da quattro professori provenienti da altre scuole.

Gli alunni del Fermi hanno mostrato una solida preparazione, apprezzata dai Presidenti e dai Commissari esterni, oltre che ovviamente dai propri professori. In entrambi i corsi, più della metà degli studenti ha raggiunto un punteggio al di sopra dell’80, e sempre 80 è il voto medio totalizzato dai candidati. Parecchi sono inoltre gli alunni che hanno chiuso l’Esame con un voto pari o superiore al 90.

Gli studenti hanno mostrato una preparazione sicura non solo nei contenuti, ma anche relativamente alle competenze di cittadinanza e nella presentazione del proprio percorso di PCTO. Per tre studenti, la Maturità è stata anche un’occasione per presentare la propria esperienza di anno all’estero, dimostrando di aver vissuto la scuola come sintesi perfetta tra conoscenze e competenze.

Inoltre, uno studente dell’Istituto Tecnico, Giacomo Confalonieri, ha conseguito anche il titolo americano grazie al programma Doppio Diploma, che gli ha permesso di coniugare le materie di studio italiane con quelle della High School statunitense.

Complimenti dunque a tutti i “maturi” dell’Istituto “E. Fermi” di Castellanza, in particolare a coloro che hanno raggiunto o pericolosamente sfiorato il voto a tre cifre.

Ecco i nomi dei bravissimi: Alessandro Pariani (CENTO/100), Martina Mastropietro (CENTO/100) e Alessandro Re Fraschini (NOVANTOTTO/100) del corso Istituto Tecnico Economico AFM e a Greta Giamberini (CENTO/100) e Vincent Morabito (NOVANTASEI/100) del corso Liceo Linguistico Potenziato.