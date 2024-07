Mobilità e sosta, Saronno Servizi all'”Airpark PDays” di Firenze

Sulla mobilità e in particolare sulla gestione dei parcheggi, nella rivoluzione smart del settore, Saronno Servizi è protagonista non solo a Saronno ma anche a livello nazionale. La società, con sede in Villa Gianetti, che gestisce la sosta nella città degli amaretti e sul territorio cittadino, studia e propone innovazioni in tema di mobilità ed è stata protagonista, con il direttore generale Giordano Romano, di due momenti di analisi e confronto a livello nazionale.

Saronno e la sua multiutility hanno contribuito a Aipark Pdays – Mobilità e Sosta, evento che si è tenuto a Firenze, alla Stazione Leopolda, lo scorso 30 e 31 maggio. Arrivato alla quarta edizione, l’appuntamento è stato dedicato al mondo della sosta in Italia a 360°, centrando l’attenzione sulla gestione integrata di spazi urbani, servizi innovativi e digitalizzazione.

In questa edizione della fiera, gli attori del settore si sono confrontati sui temi di maggior attualità per ottimizzare la gestione della sosta, ridurre il traffico e migliorare la circolazione, contribuendo a rendere le città più sicure e sostenibili. In questo contesto, Giordano Romano è stato invitato come relatore per presentare non solo i servizi già attivati da Saronno Servizi ma soprattutto i progetti futuri per rendere la mobilità in una città congestionata come Saronno più smart e green.

Presente tra i relatori come portatore di soluzioni di successo, Saronno Servizi è stata protagonista anche a Smart Land Now, evento che si è tenuto a Milano lo scorso 12 giugno. Si tratta di un appuntamento nato per promuovere l’innovazione digitale e sostenibile nelle comunità locali. Anche qui, Giordano Romano ha dato voce alle soluzioni di mobilità green già attive come l’uso di auto elettriche ricaricate in proprio e l’arrivo della prima colonnina per utenti.

Due momenti non solo per “fare scuola” ma anche per stringere legami con altre realtà del territorio nazionale, con città di dimensioni simili a Saronno, ma anche capoluoghi interessati a collaborare e ad avviare uno scambio con Saronno Servizi.