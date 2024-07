Murubutu annuncia nuove date per “LetteraturaRap”, il talk tra musica e letteratura

Murubutu annuncia nuove date del tour di LETTERATURAP, il talk dedicato all’incontro tra il mondo della letteratura e il rap: un viaggio tra parole e musica volto a mostrare le connessioni tra le opere più importanti della narrativa europea e l’hip hop, il genere più amato dai ragazzi negli ultimi decenni.

Con una profonda conoscenza del mondo giovanile, come docente e come artista affermato, Murubutu ripercorre l’origine e l’evoluzione del rap in Italia, mettendo in luce le componenti letterarie intrinseche ed estrinseche, le peculiarità espressive e le tappe che hanno caratterizzato lo sviluppo del genere, dalla sua genesi ai nuovi codici linguistici della trap.

Nella prima parte del talk, Murubutu esplora le potenzialità comunicative del rap, evidenziando la connessione tra i suoi brani e alcune delle principali correnti letterarie italiane ed europee, dal Dolce Stil Novo di Dante al Naturalismo di Turgenev, dal Realismo Magico di Bonnefoy al Neorealismo di Calvino. Lo speech si conclude con un momento di grande suggestione: la lettura di un estratto de “Il meraviglioso mondo di Octavio” di Miguel Bonnefoy, seguita dall’esecuzione a cappella di “Tornava L’albatros”.

Nella seconda parte, il potenziale educativo del rap: le molteplici possibilità didattiche che questo genere offre, grazie alle sue qualità espressive e artistiche, e temi cruciali, come la relazione tra libertà artistica e responsabilità etica, e il futuro del rap come genere letterario. In chiusura, l’esecuzione a cappella di “La bellissima Giulietta” e, accompagnato dalle basi, di “Il migliore dei mondi” e “Markus ed Ewa”.

Mutubutu si avvicina all’hip hop all’inizio degli anni ’90. Insegnante di filosofia e storia in un liceo, nel 2000 inizia a riflettere sul possibile dialogo fra contenuti scolastici e il potenziale espressivo della musica rap, dando vita al Rap Didattico. Nel 2009 intraprende un progetto solista, racchiuso in sette album interamente dedicati allo storytelling, in cui sonorità hip hop classiche fanno da sfondo a testi con una forte vena cantautorale, poetica e letteraria, tra cui spicca l’album “Infernvm” (2020), ispirato alla Commedia di Dante e realizzato in collaborazione con il rapper Claver Gold.

Oggi Murubutu è impegnato anche nel progetto MURUBUTU & MOON JAZZ BAND, una rivisitazione in chiave jazz del suo repertorio. Dopo il primo concerto, il 17 aprile scorso al Blue Note di Milano, anche la data del prossimo 2 novembre 2024 al Teatro Triennale Milano è già andata sold-out, portando all’annuncio di un secondo concerto nella stessa serata.

DATE MURUBUTU & MOON JAZZ BAND

Live nei festival

11/08 Marrubiu (OR) – Dromos Festival

Live nei teatri

02/11 Milano – Triennale Milano Teatro / JazzMi – ore 21:00 SOLD-OUT, ore 23:00 NUOVA DATA

07/11 Bologna – Teatro Duse

20/11 Napoli – Teatro Bolivar

21/11 Roma – Auditorium Parco della Musica / Roma Jazz Festival

MURUBUTU – BIOGRAFIA

Murubutu, aka Alessio Mariani, è rapper, autore, scrittore e docente di filosofia e storia presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia. Vicino all’hip hop dagli anni ’90, nel 2000 inizia a immaginare un punto d’incontro tra il mondo della scuola e quello del rap: il desiderio è quello di renderlo uno strumento espressivo, per trasmettere contenuti culturali senza trascurare l’importanza della forma stilistica. Il risultato è un nuovo sottogenere musicale, il Rap Didattico.

Ispirato dalla contaminazione fra rap e narrativa, nel 2009 Murubutu intraprende un progetto solista interamente dedicato allo storytelling, unendo l’hip hop a testi con una marcata inclinazione cantautorale, arricchiti da accenti poetici.

Pubblica sette album, tra cui “Infernvm” (2020) realizzato con Claver Gold e liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante e una versione deluxe dell’ultimo disco, “Storie d’amore con pioggia e altri rovesci di racconti e temporali” (2022), arricchita da ulteriori inediti. Alla realizzazione degli album prendono parte artisti come Caparezza, Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon, Mezzosangue, Dutch Nazari, Willie Peyote e Giuliano Palma.

Parallelamente all’attività musicale, l’artista intraprende un percorso editoriale in collaborazione con la casa editrice

Beccogiallo e l’illustratore Ernesto Anderle/Roby Il Pettirosso. Nel 2020 esce “Murubutu – RAPconti illustrati”, seguito nel 2021 da “Dante a tempo di rap”, ispirato alla Divina Commedia dantesca e scritto insieme a Claver Gold e Patrick Cherif, e nel 2023 da “Murubutu – Storie d’amore con pioggia”, ispirato all’omonimo album.

Musica, scrittura e letteratura convergono infine in una serie di incontri, in cui l’artista indaga le potenzialità del rap come mezzo espressivo ed educativo e che permetteranno la nascita, nel 2024, del progetto Letteraturap, un nuovo talk incentrato sul legame tra romanzi e rap, nel corso del quale l’artista indaga le relazioni tra musica e letteratura, partendo dal dolce stil novo di Dante, per arrivare al romanzo contemporaneo.

Dal punto di vista musicale, il 2024 è anche l‘anno in cui Murubutu decide di dare una nuova prospettiva al suo repertorio, abbracciando il jazz e presentandolo dal vivo, per la prima volta, con la Moon Jazz Band.

Le influenze dei brani di Murubutu vengono così ampliate, abbracciando un linguaggio musicale diverso dal rap classico e proponendo nuovi arrangiamenti. Il risultato è uno spettacolo emozionante, in cui diversi universi e stili trovano un punto d’incontro.

DISCOGRAFIA

2009 – “Il giovane Mariani e altri racconti”

2011 – “La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane”

2014 – “Gli ammutinati del Bouncin’ (Ovvero mirabolanti avventure di uomini e mari)”

2016 – “L’uomo che viaggiava nel vento e altri racconti di brezze e correnti”

2019 – “Tenebra è la notte ed altri racconti di buio e crepuscoli”

2020 – “Infernvm” con Claver Gold

2022 – “Storie d’amore con pioggia e altri rovesci di racconti e temporali”

2023 – “Storie d’amore con pioggia e altri rovesci di racconti e temporali” versione Deluxe