Nasce l’albo dei pedagogisti ed educatori socio-pedagogici: un nuovo capitolo per la professione educativa

Con l’approvazione della Legge 15 aprile 2024, n. 55, si istituisce ufficialmente l’Albo dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici, segnando un passo significativo per la regolamentazione e il riconoscimento delle professioni educative in Italia. L’articolo 11 di questa legge stabilisce le procedure per la prima iscrizione agli albi, indicando chiaramente i passaggi necessari per garantire la validità della domanda​​.

Procedure di Iscrizione

Per l’iscrizione all’albo, i candidati devono seguire attentamente le istruzioni fornite (QUI IL LINK CON LE INFORMAZIONI). La domanda va presentata compilando un form online specifico per ciascuna categoria professionale, disponibile sul sito del Tribunale di Milano. Una volta compilato il form, il documento deve essere stampato, firmato, scansionato e inviato via email all’indirizzo dedicato, insieme alla documentazione richiesta, come specificato dal tribunale​​.

Chi Può Iscriversi?

La legge 55/2024 prevede requisiti specifici per l’iscrizione agli albi. Per i pedagogisti, ad esempio, è necessaria una laurea magistrale in Scienze Pedagogiche o titoli equivalenti. Gli educatori professionali socio-pedagogici devono invece possedere qualifiche riconosciute dalle normative nazionali e regionali. È prevista anche la possibilità di iscrizione simultanea a entrambi gli albi per chi possiede i requisiti​​​​ (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI IN DETTAGLIO).

Importanza della Scadenza

La fase di prima applicazione della legge prevede una scadenza tassativa per la presentazione delle domande, fissata al 6 agosto 2024. Questo termine è cruciale per la definizione degli aventi diritto all’elezione dei presidenti degli albi. Tuttavia, la procedura di iscrizione rimarrà attiva anche oltre tale data fino all’elezione del presidente. È fortemente raccomandata l’iscrizione entro il termine per evitare complicazioni future​​​​.

Implicazioni per il Settore Educativo

L’istituzione degli albi rappresenta un passo avanti nella professionalizzazione delle figure educative, garantendo maggiore riconoscimento e tutela. Gli iscritti potranno operare in vari contesti, tra cui strutture pubbliche e private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo e culturale, nonché in attività didattiche e di sperimentazione​​​​.