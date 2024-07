Precipita in una gola mentre fa canyoning nel Bresciano, muore un 38enne

Tragico incidente a Tignale, nel Bresciano, per un 38enne impegnato in attività di canyoning. Per motivi ancora da verificare, l’uomo è precipitato per circa 45 metri di altezza in una forra, una gola scavata dal corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.