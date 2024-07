Qi Gong all’Oasi Zegna: le otto gemme

Per il settimo anno consecutivo, con l’arrivo della primavera, ricominciano gli appuntamenti con il Qi Gong tra i boschi dell’Oasi Zegna.

Ad accompagnarvi in questo viaggio alla scoperta di questa antica disciplina della medicina tradizionale cinese, l’esperta Natalina Bassetto di Fondo Edo Tempia .

Il Qi Gong sviluppa le capacità di trasformazione di ogni individuo per una crescita interiore, ritrovando spontaneità e leggerezza e mettendoci in contatto armonioso con la natura e i suoi elementi.

Sei appuntamenti , da maggio a ottobre, per scoprire e mettere in pratica i tanti benefici che questa disciplina può donare a corpo e mente. Esercizi sia statici sia dinamici che permettono di attivare l’energia vitale del corpo, stimolare le difese immunitarie, favorire la concentrazione e il rilassamento, migliorare il respiro, la postura, l’apparato osteo-articolare e la vista.

Ecco tutte le date da segnare in agenda:

1° appuntamento sabato 4 maggio

2° appuntamento sabato 15 giugno

3° appuntamento sabato 13 luglio

4° appuntamento Feldenkrais® domenica 04 agosto

5° appuntamento domenica 15 settembre

6° appuntamento sabato 19 ottobre

Ogni incontro prevede un’uscita tra le faggete del Bosco del Sorriso fino all’Eremo di Maria, pranzo vegetariano presso l’Albergo Ristorante Bucaneve di Bielmonte e al pomeriggio, per chi volesse proseguire, pratica nella Sala Rododendro dell’Albergo.

Ogni data è “singola” e non è prevista alcuna obbligatorietà a partecipare a tutti gli incontri.

Costo 60 euro a persona per l’intera giornata (pranzo incluso). Iscrizioni alla segreteria del Fondo Edo Tempia (015.351830) Per maggiori informazioni e iscrizioni: Fondo Edo Tempia – tel. 015 351830.

Che cos’è il Qi Gong

È una pratica di lunga vita e una delle colonne della medicina tradizionale cinese. Consiste in esercizi sia statici sia dinamici che permettono di attivare l’energia vitale del corpo, stimolare le difese immunitarie, favorire la concentrazione e il rilassamento, migliorare il respiro, la postura, l’apparato osteo-articolare e la vista.

Obiettivo del corso

Il Qi Gong delle 8 gemme è collegato all’ antico testo de I Ching o libro dei Mutamenti in cui confluiscono medicina cinese, arti marziali, filosofia, anatomia e astronomia. L‘obiettivo di questi seminari è creare un‘armonia con se stessi e la natura circostante, condizione essenziale per raggiungere uno stato di tranquillità e poter praticare attraverso l‘unione di postura, meditazione, respiro e quiete del cuore. Per gli antichi Taoisti il corpo è un paesaggio, quindi, osservando la natura e i suoi elementi, compresero che il corpo e il cosmo erano intimamente collegati.

Ecco gli elementi trattati nei seminari:

– Acqua: rappresenta l’energia più profonda, morbida, forte all’interno e debole all’esterno. Gli esercizi di questa forma saranno fluidi, aiuteranno l’apparato scheletrico, urogenitale, problemi di osteoporosi, incrementando l’energia fisica e mentale.

– Monte: rappresenta la stabilità, la tranquillità, l’attesa. La pratica di questa forma andrà ad aiutare tutti i disturbi cronici che non evolvono, che ristagnano, così come i pensieri ripetitivi.

– Tuono: rappresenta l’eccitazione, la vitalità, lo slancio. I movimenti lavoreranno sul sistema nervoso e motorio.

– Vento: rappresenta la mobilità, la flessibilità, la variabilità. Questa pratica aiuterà le disfunzioni dell’apparato respiratorio.

– Fuoco: simboleggia la luce, lo splendore, il calore. Questo Qi Gong aiuterà l’apparato cardio-circolatorio e il metabolismo.

– Terra: simbolo di pazienza, gentilezza e umiltà. La pratica servirà a fortificare l’apparato digerente, nei casi di diabete e alleviare la malinconia.

– Lago: rappresenta l’armonia, la calma, la serenità. Si andrà a rinforzare l’apparato riproduttivo, la bocca e il cavo orale.

– Cielo: simbolo di forza, abbondanza e vitalità, collegato al cervello, rinforza la memoria, stimola la creatività e la fantasia.

Seminario esperienziale con il Metodo Feldenkrais®

Il Metodo Feldenkrais® è un sistema di rieducazione neuro-scheletrico-muscolare basato sull’apprendimento di movimenti funzionali che permettono di migliorare

la qualità della vita sul piano fisico, psicologico ed emozionale. Nella pratica i movimenti lenti e l’ascolto di sé miglioreranno la coordinazione, la flessibilità, la postura e l’equilibrio. Attraverso piccoli movimenti che creano profondi cambiamenti, si arriverà in modo fluido e naturale a essere in relazione con le proprie emozioni e ad armonizzarle.