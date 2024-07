Quinta edizione per “Sorriso di Stelle”: continua la lotta ai disturbi alimentari negli adolescenti

Mancano solo pochi giorni all’evento, che si terrà martedì 30 luglio al parco di Ville Ponti a Varese. Sarà un’occasione perfetta per passare una serata in compagnia, ma anche per sostenere l’associazione “Le Farfalle Lilla”, alla quale andrà parte del ricavato della serata.

Le “Farfalle Lilla” ricordano Giada

Il tema dei disturbi alimentari è sempre più dibattuto negli ultimi tempi, dato anche dal fatto che i pazienti affetti sono sempre più giovani.

Proprio in merito a questo aspetto, Giordano Ferrarese, Presidente provinciale di Fipe, ha raccontato il motivo della scelta dell’associazione “Farfalle Lilla”: «Quest’anno i fondi raccolti andranno alle Farfalle Lilla, associazione senza scopo di lucro nata poco più di un anno fa, dopo la scomparsa di Giada, vittima di un disturbo alimentare che ha cercato di combattere con tutte le sue forze. Una battaglia che lei ha perso ma che la madre, Tatiana, vuole che tante altre ragazze e ragazzi che si trovano a lottare come ha fatto la sua amata figlia riescano a vincere».

Sensibilizzazione e prevenzione

«Da sempre, raccogliamo fondi per finanziare progetti mirati: gli anni scorsi con i ricavati della manifestazione “Sorriso di Stelle” abbiamo supportato le associazioni “Costa Sorriso Onlus”, “Giacomo Ascoli”, Kiwanis e “Tincontro”», spiega Ferrarese.

I fondi raccolti dal Sorriso di Stelle andranno a finanziare un progetto preciso: un percorso formativo rivolto ai docenti di cinque scuole superiori della provincia di Varese, al termine del quale saranno in grado di riconoscere i sintomi fisici e psicologici primari che si manifestano agli arbori della malattia, potendo intervenire per tempo prima che diventi un processo irreversibile.

Inoltre in ognuna delle scuole che aderirà all’iniziativa, verrà regala una panchina lilla, con il logo di Fipe, un simbolo e testimonianza della lotta a questa malattia e alle patologie ad essa collegate, soprattutto quelle di carattere psichiatrico.

Qui tutto il programma nel dettaglio

Ad accompagnare la serata un dj set di livello internazionale, con Mauro Capitale, Rossella Di Pierro e DjMax (Massimiliano Malnati).

Quattro isole gastronomiche, il dolce realizzato “in diretta” a base di Brutti e Buoni di Gavirate, un’area drink con l’immancabile selezione di birre alla spina a cura del Donegal pub di Gallarate e con le proposte di due eccellenze del territorio: Rossi di Angera e Cascina Ronchetto. Il costo della cena è di 40 euro.

Per iscriversi? L’ingresso è a numero chiuso, perciò per chi non vuole mancare è necessario iscriversi per non perdere gli ultimi posti ancora a disposizione. Per farlo, potete cliccare qui, oppure rivolgervi direttamente alle associazioni commercianti (Ascom) territoriali.

Il menu

Isola dei prodotti tipici: prosciutto crudo, salame tipo felino, bologna senza pistacchio, pancetta, tartare di carne e tome e zola.

Isola della gastronomia vegetariana e vegana: insalata di finocchi e arance, mezze maniche ai profumi di ponente, perle di Venere con brunoise di verdure e paprika; parmigiana vegan; farro all’ortolana; caponata estiva profumata alle erbe del mediterraneo; pappa al pomodoro estratto di basilico, formaggina, crosta di grana padano; cocktail di anguria e melone al porto; spiedini di frutta.

Primo piatto: Sor-Riso delle stelle (riso Carnaroli, prosecco, briciole di luganega bustocca, rosmarino).

Secondo piatto: la mezzaluna di svizzera varesina (hamburger di bovino adulto alla griglia).

Contorno: insalata insubrica di patate.

Dolce: la crema chantilly incontra i Brutti e Buoni di Gavirate (torta realizzata in diretta).