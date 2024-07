Regione Lombardia investe su Saronno: in arrivo due milioni di euro per rendere più attrattiva la città

Regione Lombardia punta su Saronno, e lo fa con uno stanziamento di 2 milioni di euro nel triennio 2024-2026 per rendere più attrattiva la città.

L’annuncio dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. che ha confermato l’approvazione della delibera proposta dell’assessorato allo Sviluppo economico. Il provvedimento contiene lo Schema di Accordo Economico Sociale e Territoriale (Arest) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “La Saronno che attrae, il futuro sostenibile e una nuova città a portata di tutti”. Un progetto che complessivamente sarà sostenuto con 5,6 milioni di euro.

L’intervento riguarda una parte del centro abitato di Saronno e mira a sostenere e favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale con l’obiettivo di promuovere una rigenerazione economica e sociale.

Il provvedimento individua due principali ambiti di intervento: il rafforzamento della rete di servizi commerciali con azioni che consentano di supportare l’offerta per garantire il recupero di attrattività e capacità competitiva; l’innovazione commerciale attraverso iniziative che migliorino la gestione delle micro e piccole imprese e l’efficacia dei servizi.

«L’obiettivo è quello di restituire attrattività al contesto locale, sostenere le micro e piccole realtà artigianali e commerciali attraverso processi di innovazione tecnologica e sociale – dice l’assessore Caruso – Inoltre si punta a contrastare il fenomeno della disoccupazione dei giovani e delle fasce più fragili della popolazione, coinvolgendo il terzo settore per dare nuova linfa al mercato, promuovendo forme di commercio sostenibili e creando le condizioni per un contesto in grado di ridurre il più possibile i divari socio-economici. Ringrazio l’assessore Guidesi per la sua attenzione alla città e per aver sposato le istanze del territorio».