Rimorchio in fiamme in autostrada A8 tra Varese e Gallarate: i vigili del fuoco da Varese stanno intervenendo per estinguere le fiamme, sulla carreggiata direzione Gallarate-Milano, poco dopo lo svincolo di Cavaria con Premezzo.

Non si tratta di un incidente ma di un incendio che si è sviluppato sul rimorchio di un mezzo pesante.