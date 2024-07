Ripensano i parchi comunali, gli studenti del liceo Marie Curie di Tradate vincono la Challenge di Istituto Oikos

Sono stati selezionati i 12 vincitori della “Green It Up Challenge” di Istituto Oikos e con grande orgoglio possiamo congratularci con le classi terze del Liceo “Marie Curie” di Tradate che hanno ottenuto il quarto e il sesto posto con i loro progetti “In cammino verso la sostenibilità” e “Progetto Central Park”.

Scuole da tutta Italia hanno preso parte alla challenge che Isituto Oikos ha lanciato ai giovani, invitandoli a dimostrare il proprio impegno con iniziative concrete a tutela della biodiversità e del loro territorio. Le classi terze del Liceo di Tradate hanno raccolto la sfida con entusiasmo.

Il percorso da loro affrontato è parte del progetto “Green It Up!” sostenuto da Istituto Oikos e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed è stato gestito da AstroNatura Cooperativa Sociale in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Formazione, sensibilizzazione, scambio e attivazione sono statele parole chiave di questo viaggio finalizzato a generare la crescita delle responsabilità ambientali e civiche negli studenti. I ragazzi e i docenti, che hanno scelto di mettersi in gioco affidandosi alla guida degli operatori di AstroNatura, hanno potuto analizzare le criticità e le necessità del territorio e impegnarsi nella realizzazione di qualcosa di concreto. La due classi vincitrici si sono cimentate nella riqualificazione di aree di prossimità.

Il “Progetto Central Park” della classe 3CU ha proposto un piano di riqualificazione del Parco Comunale di Villa Inzoli di Tradate mentre “In cammino verso la sostenibilità”, il progetto della classe 3DS, si è concentrato sulla riqualificazione del Parco Comunale di Mozzate. I ragazzi hanno ipotizzato per questi luoghi alcuni interventi dal punto di vista sociale per favorirne la frequentazione attraverso installazioni ludico-ricreative e ambientali.

Dal percorso sono nate nuove sinergie con le amministrazioni comunali, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e altri soggetti del territorio.Il grande successo delle classi è stato celebrato con una premiazione in occasione dell’evento del 30 maggio 2024 “YouTopicFest” che si è tenuto ad Arezzo e più precisamente a Rondine, cittadella leader nel campo educativo per la cittadinanza attiva e la diffusione di approcci per la creazione della pace e la prevenzione dei conflitti. 2000 euro sono destinati alle classi vincitrici con la promessa di impegnarsi per la realizzazione dei progetti premiati.