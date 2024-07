RUN FOR LAKE VARESE: Corsa e sostenibilità per il risanamento del Lago di Varese

Il prossimo sabato 6 luglio, il lungolago di Gavirate sarà il palcoscenico della “Giornata sul risanamento del Lago di Varese”. In occasione di questo evento, AQST e Regione Lombardia hanno collaborato con EcoRun Varese per organizzare una manifestazione podistica unica nel suo genere: la “RUN FOR LAKE VARESE”. Questa corsa non cronometrata e non competitiva ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità verso stili di vita più sostenibili e attivi, in uno dei contesti naturali più suggestivi del territorio.

La Corsa

La “RUN FOR LAKE VARESE” prenderà il via e si concluderà al Lido di Gavirate, percorrendo interamente la pista ciclopedonale che circonda il lago, garantendo così la sicurezza e il divertimento dei partecipanti senza interferire con la viabilità stradale. La manifestazione è aperta a tutti gli adulti, con due formule disponibili:

– Formula Individuale: un giro completo del lago di circa 28 km.

– Formula a Staffetta: suddivisa in tre frazioni:

– Gavirate-Schiranna: circa 9 km

– Schiranna-Cazzago Brabbia: circa 10 km

– Cazzago Brabbia-Gavirate: circa 9 km

Per partecipare alla corsa individuale è necessario presentare un certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Organizzazione e Servizi

Grazie al sostegno di Acinque Spa, unico sponsor dell’evento, e alla collaborazione di Regione Lombardia, EcoRun Varese è in grado di offrire la partecipazione alla corsa a titolo completamente gratuito. I primi 200 iscritti riceveranno un pacco gara e una t-shirt tecnica. Sono previsti due ristori intermedi e un ristoro finale, oltre a premi per i primi tre classificati tra uomini, donne e staffette (maschile, femminile e mista).

La partenza della corsa è fissata per le ore 9:15 dal Lido di Gavirate. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite un modulo Google disponibile sul sito di EcoRun Varese o direttamente sul posto sabato mattina a partire dalle ore 7:30.

Nelle zone di cambio di Schiranna e presso le ghiacciaie di Cazzago Brabbia saranno allestiti punti di ristoro con acqua, integratori salini, frutta e servizi igienici. Un servizio di bus navetta, attivo dalle 8:30, consentirà il trasferimento degli staffettisti alla frazione di partenza e il rientro alla base.

Collaborazione e Volontariato

L’evento beneficia del supporto logistico di numerosi volontari e di associazioni locali come le Guardie Ecologiche del Comune di Varese, la Proloco di Gavirate e l’ANC – Sezione di Varese. La presenza di queste organizzazioni è essenziale per garantire la riuscita della manifestazione.

Obiettivi dell’evento

EcoRun Varese si prefigge diversi obiettivi con questa corsa:

– Promuovere l’attività sportiva all’aria aperta: favorendo il miglioramento della salute pubblica.

– Creare opportunità di incontro e divertimento: per famiglie e gruppi di amici, rafforzando il tessuto sociale.

– Sensibilizzare sulla bellezza del territorio: valorizzando il Lago di Varese e il percorso ciclopedonale che lo circonda.

– Divulgare le attività di tutela ambientale: in collaborazione con AQST e altre associazioni della Rete del Lago di Varese e Comabbio.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a info@ecorunvarese.it