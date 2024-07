SC Caronnese e Como 1907 hanno firmato un accordo di partnership per gli allenamenti delle giovanili

La notizia è ufficiale: per le prossime due stagioni sportive, SC Caronnese e Como 1907 hanno firmato un accordo di partnership che prevede la presenza delle due principali squadre giovanili lariane sul campo di Corso della Vittoria. Lo stadio della SC Caronnese sarà la casa della squadra Primavera e della formazione Under 17 per tutte le sedute di allenamento e per le partite ufficiali che si disputeranno sul campo centrale in sintetico: un attestato di stima dopo che già nella scorsa stagione c’era stato un contatto e un inizio di collaborazione tra le due società.

L’accordo è stato gestito in prima persona dal direttore generale e sportivo dei rossoblù Emiliano Nitti direttamente con la dirigenza del Como 1907. La società, tornata in Serie A a distanza di più di 20 anni dall’ultima apparizione, ha scelto la Caronnese per le sue giovanili per questioni di affinità di vedute e per la bontà delle sue strutture: i rossoblù metteranno a disposizione campi, spogliatoi e strutture generali – oltre ai servizi di bar e ristoro – per tutti coloro che seguiranno in loco allenamenti e partite della formazione Primavera e Under 17 del Como 1907. A Caronno Pertusella si presenteranno le giovanili di Parma, Venezia, Spal, Modena, Brescia, Padova e tante altre gloriose società del calcio italiano insieme ai loro giovani talenti, promesse che – chissà – un giorno potranno essere i protagonisti dei campionati nazionali. Il Presidente della Caronnese Egidio Terenziani: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo concluso con la dirigenza del Como.

Per noi rappresenta un importante step nella crescita della nostra società in termini di reputazione e di credibilità, valori su cui stiamo lavorando sin dall’inizio di questa nuova avventura con tutto il gruppo di nostri dirigenti. Siamo orgogliosi di questa partnership che speriamo possa durare nel tempo con tante attività da poter implementare insieme. Sono certo che questa iniziativa permetterà allo stadio di Caronno Pertusella di diventare ogni domenica sempre più un luogo di aggregazione sul territorio”.