Scontro tra due autovetture a Casorate Sempione

Nella giornata di domenica 14 luglio, intorno alle ore 18:30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Casorate Sempione per un incidente stradale tra due autovetture, di cui una alimentata a Gpl.

Lo scontro in via Sempione angolo via Verbano. La dinamica è ancora da chiarire. I due conducenti hanno riportato solo lievi ferite.