Si ferisce mentre fa giardinaggio a Cocquio Trevisago, intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 12:00 i vigili del fuoco sono intervenuti a Cocquio Trevisago in contrada Costa in ausilio al personale sanitario per il soccorso ad un uomo rimasto ferito durante dei lavori di giardinaggio. Vista la particolare conformazione del terreno è stato necessario utilizzare tecniche Speleo alpinistiche per il recupero del ferito.

L’uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo.