Tra le “Imprese vincenti” premiate da Intesa Sanpaolo anche Parotex di Busto e Fibertex di Marnate

La tappa del tour “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo, realizzato in collaborazione con Visa, che individua le pmi esempio di eccellenza imprenditoriale e rappresentanti del Made in Italy, ha visto protagoniste dieci aziende al centro congressi Giovanni XXIII a Bergamo: Bric’s di Olgiate Comasco (Como), Simmy di Romano di Lombardia (Bergamo) e Tintoria e Stamperia di Lambrugo (Como) per il settore della moda; Coes di Stezzano (Bergamo) per i servizi energetici; Dazetechnology di Bergamo per l’automotive; Fibertech Group di Marnate (Varese) attiva nel tessile tecnico; IC Bellagio di Bellagio (Como) per il turismo; Parotex di Busto Arsizio (Varese) realizza prodotti tessili per l’Hospitality; Tecnorobot di Sulbiate (Monza Brianza) di origini lecchesi e Valtecne di Berbenno di Valtellina (Sondrio) per la meccanica.

LA SCELTA

Le 150 Imprese vincenti dell’edizione 2024 sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi in valore economico e impatto sociale, innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare. Più in generale, sono l’adozione di criteri ESG, i progetti di crescita, l’impatto sulle comunità e sui territori in cui operano contribuendo a creare valore per l’economia del territorio, occupazione e benessere delle persone le direttrici da cui emergono le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo.

Tra i parametri di selezione delle 150 imprese che saranno rivelate vincenti durante i 15 appuntamenti in tutta Italia, Intesa Sanpaolo pone al centro, nell’edizione 2024, le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di Transizione 5.0. Delle 15 tappe una sarà dedicata all’agribusiness, una alle imprese sociali e terzo settore, una alle imprese estere che operano nelle geografie della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo. Un evento conclusivo riunirà le 150 Imprese Vincenti in un momento di confronto sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

COSA FARÀ LA BANCA PER QUESTE IMPRESE

A queste imprese la banca fornirà insieme ai partner del progetto gli strumenti per crescere, anche all’estero, in sostenibilità, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria. Dall’inizio del programma si sono autocandidate in cinque edizioni circa 14.000 imprese, di cui 4.000 solo per la quinta edizione. Imprese che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.

IL COMMENTO

«Le dieci aziende che oggi premiamo – ha detto Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo – sono l’espressione della qualità del Made in Italy ed esempi positivi per il sistema produttivo lombardo, poiché creano sviluppo economico e sociale per la comunità. Nel 2023 abbiamo erogato alle imprese e alle famiglie della direzione regionale Lombardia nord 1,9 miliardi di euro e già circa 500 milioni di euro nel primo trimestre di quest’anno. Dall’avvio delle iniziative dedicate agli investimenti sostenibili e in economia circolare abbiamo erogato alle aziende di questi territori oltre 800 milioni di euro, a conferma del nostro impegno nell’aiutarle a cogliere tali opportunità, a favore di una crescita stabile e inclusiva».