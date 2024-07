Un nuovo attaccante per il Mastini: Dylan Ghiglione è giallonero

Prosegue il mercato dell’hockey e anche i Mastini di Varese non stanno a guardare. A rinforzare il roster giallonero è arrivato un nuovo attaccante: Dylan Ghiglione.

“Il nuovo acquisto – si legge nel comunicato del club -, quasi ventiquattrenne, arriva a vestire il giallonero dopo aver occupato un posto importante nelle giovanili di Lugano, Chiasso, Ambri Piotta e Losanna. Infatti, ha passato la sua gioventù hockeystica in Canton Ticino. Nel 2021 è stato il Como a puntare su di lui, dandogli la giusta fiducia per crescere. Nella formazione lariana si è messo in luce attirando le attenzioni del Merano. La stagione scorsa è stata, per Ghiglione, quella del passaggio di categoria dalla IHL alla AHL con la maglia della formazione altoatesina”.

Una delle virtù di Ghiglione è la duttilità. “Il ragazzo può giocare sia come centro che come ala – spiega il club giallonero -, a seconda delle situazioni: ciò dimostra una certa versatilità sul ghiaccio, qualità sempre molto apprezzata da diversi allenatori. Certamente è un giocatore in grado di fornire un sensibile contributo vista anche la sua determinazione, caratteristica che traspare non solo sul ghiaccio. Prima di approdare al Merano ha sostenuto un provino durante il quale ha convinto lo staff tecnico e la dirigenza altoatesina, raggiungendo così l’obiettivo di poter indossare la maglia delle Aquile. Questo piccolo esempio fa comprendere come determinazione, impegno e personalità, possano essere tre elementi importanti che Dylan Ghiglione potrebbe mettere al servizio della sua nuova squadra: i Mastini”.