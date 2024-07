Un weekend di musica elettronica ai piedi della Rocca: ad Angera il Partegora Lake Festival

La musica elettronica conquista le rive del Lago Maggiore. Sul “pratone angerese” musica, dj e stand per il festival gratuito dedicato ai giovani

La musica elettronica conquista le rive del Lago Maggiore. Ad Angera arriva il Partegora Lake Festival, l’evento alla sua prima edizione che punta a diventare un appuntamento fisso in città.

La data è già segnata in calendario per sabato 27 luglio, dalle 16 alle 24. Tra dj che si alterneranno sul palco, stand gastronomici ed esposizioni di ogni genere posizionati sul pratone con un obiettivo: ampliare sempre di più l’offerta rivolta alle nuove generazioni.

Un progetto aperto a tutti e gratuito, che porta la firma di tre realtà: la Pro Loco di Angera, l’associazione Granum Sinapis e l’aronese Never To Lake.

«Vogliamo far conoscere ai giovani il nostro territorio – le parole di Lorenzo Lamorte, vicepresidente di Granum Sinapis -. In molti ci conoscono già per le nostre attività di volontariato. Ma ora vogliamo puntare sui giovani, dare anche a loro la possibilità di scegliere Angera e i suoi eventi».

Spazio alla musica, che vedrà alternarsi sul palco sette artisti differenti nel corso della giornata. Sono: Stewart (Migma), Mountain Groove Soundsystem con Herbert Simon e Zenmorg, KnownArtist (MiGarden), Julien Marani, Tommaso Caielli – DJ XTC (NML), KARAM e Adrenamaso B2B Mheiz On (NVR).

Oltre alla musica sono previsti stand gestiti dalla Pro Loco con salamelle, patatine e frutta. Per i drink ci sarà invece un angolo bar, con birre e vino. Il resto del lavoro lo fa il pratone del lungolago, che garantirà anche uno spazio dedicato al

relax per chi vuole prendersi una pausa dalla frenesia dei dj set.

A fare da contorno ci saranno poi una serie di stand, tutti diversi tra loro. Si tratta di un’area allestita che sarà dedicata a momenti legati all’arte e all’intrattenimento di ogni genere.