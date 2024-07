Ventisettenne finisce contro un muro, soccorsi a Brissago Valtravaglia

Alle 23 di martedì 2 luglio, i vigili del fuoco del Distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Brissago Valtravaglia sulla strada statale 394 per un incidente stradale.

Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario a soccorrere il conducente, un 27enne soccorso in codice giallo, del veicolo che, per cause ancora da chiarire, è finito contro ad un muro.