VIDEO: Confermati gli arresti per la rapina a Lugano, verifiche anche su quel colpo di pistola

Hanno fatto una grande impressioni i fatti avvenuti ieri martedì 2 luglio a Lugano culminati con l’arresto in centro a Lugano dei malviventi che avevano tentato una rapina.

Il colpo stava avvenendo all’interno di un negozio specializzato nella vendita di orologi in via Pessina e ora il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto l’arresto degli autori.

I responsabili della rapina a Lugano

Si tratta di un 46enne e di un 34enne, sedicenti cittadini croati residenti in Croazia, nonché di un 48enne e di un 34enne sedicenti cittadini serbi residenti in Serbia.

Le principali ipotesi di reato sono di rapina aggravata, esposizione a pericolo della vita altrui, violenza e minaccia contro funzionari, infrazione alla Legge federale sulle armi, infrazione Legge federale sugli stranieri, violazione del bando.

I malviventi erano armati

Le perquisizioni effettuate sui quattro hanno permesso di rinvenire due pistole (entrambe cariche). L’inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca, prosegue con il fine di ricostruire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Verifiche su quel colpo di pistola partito da un agente

Parallelamente, come da prassi, il Ministero pubblico ha avviato degli accertamenti per chiarire la sussistenza di eventuali fattispecie penali in relazione all’utilizzo dell’arma di servizio da parte di un agente della Polizia Città di Lugano. Si ricorda a tal riferimento che non si sono registrati feriti. Queste ultime verifiche sono coordinate dal Procuratore generale Andrea Pagani.