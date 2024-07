Voti altissimi per i ragazzi che hanno concluso la media all’International Academy di Acof

Il progetto internazionale di ACOF continua a regalare soddisfazioni. Anche a livello di scuole medie, la chiusura del ciclo triennale ha tradotto la qualità del lavoro svolto dai docenti in un’elevatissima percentuale di studenti che ha ottenuto il massimo dei voti: ben il 35% dei ragazzi ha meritato un 10 e i due casi con lode hanno già deciso di proseguire il loro cammino all’interno di The International Academy, seguendo l’indirizzo quadriennale Scientifico Plus.

Un premio alla bontà della proposta scolastica ideata da Mauro e Cinzia Ghisellini e portata avanti dalla preside Laura Papini con il suo staff. Non a caso ben 9 giovani su 10, a chiusura del loro impegno di studi alla Middle School, hanno deciso di intraprendere un percorso liceale, in Italia o all’estero, e la maggior parte di loro di continuare a frequentare le aule di via Varzi a Busto Arsizio, optando per uno dei due licei internazionali quadriennali esistenti, veri fiori all’occhiello del territorio.

La Middle School, dal canto proprio, si dimostra sempre più attrattiva, al punto che nel prossimo anno scolastico, per la prima volta, saranno ben tre le classi prime. Ciò avverrà anche grazie alle numerose adesioni di studenti che si inseriscono nel percorso pur senza aver frequentato la Primary School.

La festa di fine anno ha tributato il giusto applauso agli studenti ed è stata l’occasione per tracciare un bilancio. «L’anno che si è appena concluso – spiega Cinzia Ghisellini – è stato anche quello del debutto dell’indirizzo sportivo, in linea con quello che facciamo da anni alle superiori. La risposta è stata ottima, i riscontri anche, a dimostrazione di come le famiglie siano felici di inserire i loro figli in realtà dalla dimensione interculturale e votate al benessere».

Tant’è che l’adesione alla Middle School Sport è elevatissima per l’anno scolastico 2024/25, venendo scelta da oltre il 60% dei nuovi iscritti. Questo istituto bustocco è parte della rete “Scuole per lo Sport” e permette ai giovanissimi di ampliare le conoscenze e le competenze motorie e sportive, praticando numerose discipline e partecipando a stage e competizioni di alto livello.

Per il direttore Mauro Ghisellini i motivi di soddisfazione sono tantissimi: «L’idea di un intero ciclo internazionale che accoglie i bambini e li conduce sino all’esame di maturità è stata un’intuizione che ha precorso i tempi e che adesso in tanti ci copiano. Un fiore all’occhiello dell’ultimo anno, oltre all’introduzione della classe “sportiva”, è anche l’avvio fin dalle medie delle lezioni che permetteranno di ottenere il doppio diploma, italiano e americano, a chi proseguirà la secondaria nel nostro istituto. Ciò avviene in collaborazione con la Mater Academy di Miami. È un’opportunità che nessun’altra scuola in Italia offre».

Ciò è reso possibile, come spiega la preside Laura Papini, dal fatto che «i livelli linguistici in uscita dalla Middle sono molto alti, grazie a una didattica CLIL con insegnanti madrelingua. Gli studenti hanno effettuato nell’ultimo anno scolastico le certificazioni linguistiche di inglese Cambridge e francese Delf, con livelli di molto superiori rispetto a quelli richiesti dal ministero alla fine del primo ciclo di studi».

A dare ulteriore spessore al progetto, non possono mancare i percorsi all’estero. Gli iscritti alla Middle School effettuano nel triennio numerose uscite didattiche, stage linguistici e sportivi curricolari e vacanze studio estive. Quest’anno le terze hanno frequentato uno stage a Malta e, nel mese di luglio, partiranno per una vacanza studio di due settimane in Gran Bretagna. Perché The International Academy non si ferma mai.