Alla cassa per pagare i cereali ma nella borsa ha 270 euro di cosmetici rubati

La Polizia di Stato, ieri mattina, ha arrestato per furto aggravato una 38enne di origini rumene, residente a Milano in zona Lorenteggio, con svariati pregiudizi di polizia inerenti reati contro il patrimonio e divieti di dimora in varie località del paese. Una volante è intervenuta presso un supermercato di via Carloni a Como, su indicazioni del 112 NUE, prendendo in consegna la 38enne che era stata fermata dalla vigilanza dell’esercizio commerciale e alla quale era stata rinvenuta, occultata nella borsa che aveva a tracolla, merce rubata per un valore di 270 euro.

La donna era stata notata dagli addetti dell’antitaccheggio mentre si aggirava tra le corsie del reparto cosmetica del supermercato infilando una grande quantità di articoli direttamente nella sua borsa. Una volta giunta alle casse però, la donna presentava per il pagamento soltanto una confezione di cereali, prova del fatto di voler eludere il pagamento del resto della merce, l’addetto alla vigilanza a questo punto ha chiamato il 112. Gli agenti delle volanti, dopo aver riconsegnato il maltolto alla proprietà, hanno condotto la 38enne in Questura identificandola con precisione ed i successivi accertamenti hanno fatto emergere a suo carico tutta una serie di precedenti di polizia per reati della stessa fattispecie e svariati divieti di dimora in altrettante località d’Italia. Avvertito, il P.M. di turno ha disposto di arrestare la donna e di trattenerla nelle camere di sicurezza della Questura, fissando il suo processo per direttissima questa mattina alle 11.00.