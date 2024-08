Alleanza tra Helkin e Intesa Sanpaolo: fino a 20 mila euro per sostenere l’educazione dei giovani italiani

Helkin, azienda leader nel settore delle vacanze studio e dei corsi di lingua all’estero, ha annunciato una nuova collaborazione con Intesa Sanpaolo per sostenere le famiglie italiane con figli in età scolare. Al centro di questo accordo c’è il prestito impact “per Crescere”, parte dell’impegno della Banca in ambito Esg per promuovere l’inclusione finanziaria.

Questa iniziativa punta a fornire strumenti finanziari agevolati e di facile accesso, consentendo alle famiglie di realizzare i progetti educativi dei loro figli senza compromettere la stabilità economica. Helkin è da sempre impegnata nel promuovere esperienze educative di qualità in contesti internazionali, con un forte focus sulla sostenibilità e sui valori ESG (Environmental, Social, Governance). Il prestito “per Crescere” di Intesa Sanpaolo si allinea perfettamente con questa missione, offrendo soluzioni finanziarie che permettono alle famiglie di investire nell’educazione dei propri figli.

Le famiglie residenti in Italia, con figli iscritti alla scuola primaria o secondaria e con un Isee inferiore ai 40.000 euro, possono accedere a un importo fino a 20.000 euro, rimborsabile in un massimo di 15 anni, per coprire le spese relative alla formazione dei loro figli. Grazie a “per Crescere“, le famiglie italiane potranno coprire le spese per vacanze studio, anni scolastici all’estero e corsi di lingua, rendendo queste esperienze accessibili e sostenibili.

Helkin offre programmi in oltre 40 destinazioni in tutto il mondo, garantendo un’ampia gamma di opportunità educative per studenti di tutte le età, con la qualità e la sicurezza che contraddistinguono l’azienda. La sostenibilità è al centro delle operazioni di Helkin, come evidenziato nel suo manifesto di sostenibilità. L’azienda aderisce agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, impegnandosi a ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’inclusione sociale attraverso progetti concreti che promuovono una formazione di alto livello per tutti.

«Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per Helkin e per tutte le famiglie italiane che desiderano investire nell’educazione dei propri figli. Siamo entusiasti di collaborare con Intesa Sanpaolo, una realtà che condivide i nostri valori e il nostro impegno per un futuro sostenibile» ha dichiarato Laura Rossi, managing director di Helkin. .

Andrea Lecce, responsabile direzione Impact Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di collaborare con Helkin per offrire ai giovani studenti e alle loro famiglie l’opportunità di investire con serenità nella formazione, dalle vacanze studio ai corsi all’estero, fino ai servizi connessi con bisogni educativi speciali. Gli strumenti “per Crescere” e “per Merito”, il prestito d’onore per gli studi universitari, sono pensati per rispondere alle esigenze dei giovani e contrastare l’abbandono scolastico dovuto a ragioni economiche».