Cunardo si prepara a festeggiare. Tutto pronto per la festa del fungo

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, presso la Baita del Fondista di Cunardo, è in programma la ventunesima edizione della

Festa del fungo

La tradizionale sagra Cunardese contrassegna la fine della stagione estiva e chiude in bellezza i festeggiamenti del 45 anniversario di fondazione dell’associazione.

Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi: polenta, risotto, tagliatelle, frittelle, lasagne, frittate ai funghi e molto altro ancora. La cucina aprirà quindi venerdì e sabato dalle ore 19 e domenica dalle ore 12 per il pranzo e dalle ore 19 per la cena, affiancata da un ben fornito servizio bar e da uno stand di dolci con molteplici prelibatezze per i più golosi. Sarà disponibile anche il servizio da asporto.

Grazie al capannone coperto la manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica ed è inoltre a disposizione un servizio bus navetta gratuito dal parcheggio del supermercato Tigros (via Varesina, 16) e dal parcheggio presso il campo sportivo di via Rossini, fino al luogo della manifestazione.

Alla Festa del Fungo, oltre a gustosi piatti, ci sarà anche tanto divertimento! In programma al termine di ogni pasto una tombolata con numerosi premi a tema, mentre durante la manifestazione sarà esposta una mostra micologica a cura del Gruppo Micologico “Cral Whirlpool”.