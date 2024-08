Da Varese al red carpet, Clara Soccini apre la Mostra del cinema di Venezia

“Non vedevo l’ora di dirvelo! Sto andando a Venezia…! Sono onorata di essere stata scelta per esibirmi durante la cerimonia di apertura del Festival di Venezia”. Clara Soccini annuncia con una storia di Instagram l’appuntamento che l’attende questa sera, martedì 27 agosto, ad uno degli appuntamenti più importanti del panorama cinematografico italiano e internazionale.

L’esibizione di Clara Soccini alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è prevista durante la cerimonia d’apertura dell’81 edizione, per la serata di mercoledì 28 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), che avrà inizio alle ore 19.

Clara Soccini, in arte semplicemente Clara, classe nel 1999, è cresciuta a Travedona Monate, paese al quale è ancora legatissima e che la sostiene in ogni suo passo. Alla recente esibizione che ha tenuto a Varese, per il Varese Summer Festival, erano presenti, oltre ai genitori, il sindaco e amico di famiglia Angelo Fiombo, le amiche d’infanzia, le insegnati di scuole e molte altri concittadini che l’hanno vista crescere.

Il percorso di Clara è iniziato da giovanissima nel mondo della moda, nel frattempo ha coltivato la passione per la musica. Dopo una prima collaborazione con l’artista Nicola Siciliano, ha pubblicato i suoi primi quattro singoli ufficiali. Ha iniziato così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo del cinema nella serie tv campione d’incassi Mare fuori, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top 20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile 2023 è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain (disco di platino). Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, ha partecipato in gara al 74° Festival di Sanremo con “Diamanti grezzi” (disco di platino) e a febbraio ha vestito nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi fuori” (disco d’oro), canzone contenuta nel suo album d’esordio, “PRIMO” (disco d’oro). A ottobre sarà in tour per la prima volta con un live tutto suo a Roma, Bari, Napoli, Firenze, Padova e Milano.

