È tornato pienamente operativo il Pronto soccorso di Varese dopo i lavori di ristrutturazione

È in funzione da oggi, venerdì 9 agosto, la nuova area centrale del pronto soccorso all’ospedale di Varese. La zona, diventata famosa con il nome di barellaia, è di nuovo operativa con i miglioramenti apportati durante il cantiere edilizio.

Galleria fotografica Più privacy e comfort nel PS dell’ospedale di Varese 4 di 16

Il miglioramento, per quanto riguarda la privacy, non è del tutto a regime: a settembre arriveranno i box che permettano la suddivisione dei letti a due a due mentre sono funzionanti le postazioni destinate ai pazienti da temere monitorati così come l’isola del personale che è stata collocata in fondo alla sala.

Con la fine dell’intervento strutturale, la degenza della Medicina d’Urgenza (MURG), temporaneamente trasferita al terzo piano del Monoblocco, è tornata accanto al Pronto Soccorso, mentre l’attività prima ospitata nella sala 3 è ora insediata nel nuovo locale dedicato all’attività chirurgica traumatologica.