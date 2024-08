Fuochi d’artificio a Sesto Calende: tutte le informazioni sullo spettacolo sul Ticino

La serata dei fuochi d’artificio di Sesto Calende e Castelletto Ticino è una delle più attese nell’estate del Basso Verbano, l’area tra Lombardia e Piemonte bagnata dal Lago Maggiore e, verso sud, dal fiume Ticino.

Quest’anno lo spettacolo pirotecnico si svolgerà nell’ultimo fine settimana agostano, ovvero sabato 31 agosto, a partire dalle 10:30. La nuova data, a ridosso del Palio dei Rioni e della festa di Sesto Città, rappresenta una novità rispetto alla tradizione sestese che vuole i fuochi a metà luglio. Come spiegato in una conferenza stampa lo scorso 25 luglio, la nuova amministrazione comunale di Sesto Calende – eletta a giugno – ha annunciato di aver inserito nel calendario degli eventi la manifestazione – realizzata insieme al Gruppo Commercianti, alla Pro Sesto Calende e al Comune di Castelletto Ticino – solo dopo qualche settimana di dubbi dovuti al fatto che la precedente giunta sestese aveva deciso di non destinare fondi del bilancio per i fuochi, a differenza del resto della stagione estiva programmata con largo anticipo prima delle elezioni. (Leggi a questo link il calendario completo)

Il costo complessivo dei fuochi, a basso impatto acustico, si attesta, complessivamente, attorno ai 20mila euro, cifra comprendente la messa in sicurezza dell’area del centro di Sesto Calende. Nel corso di tutta la serata è un flusso di 15mila persone nei principali luoghi di aggregazione come Piazza De Cristoforis, Piazza Mazzini e Piazza Guarana. Le piazze saranno animate con musica dal vivo sia prima – dalle 21 – sia dopo i fuochi, fino a mezzanotte, oltre naturalmente ai bar, ristoranti e locali che si affacciano sul Ticino, il cui fondale è stato ripulito negli scorsi giorni, con vista sulla sponda piemontese del fiume, verso Castelletto sopra Ticino, da dove i fuochi saranno lanciati nel cielo per circa venti minuti, dunque dalle 10:30 a poco prima delle 11.

Il repertorio musicale sarà diversificato tra rock, pop ed elettronica a seconda delle piazze, così da offrire una proposta musicale in grado di attrarre generazioni e gusti distanti tra loro. Tra gli artisti che si esibiranno “confermati” il cantautore Lazzaro in Piazza Mazzini mentre in Piazza Guarana Tommaso Caielli effettuerà un dj set. La setlist completa sarà disponibile nelle prossime ore.

Per questioni di sicurezza il traffico veicolare sul lungofiume sarà contingentato, con la chiusura di Viale Italia (ovvero il lungofiume) fino all’una di notte, mentre è atteso per le prossime ore la pubblicazione del piano parcheggi.