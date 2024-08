Il violino di Simon Zhu incanta “Musica in Villa” a Gazzada

Un altro pienone celebra l’edizione numero 47 la stagione di “Musica in Villa”, organizzata daPro Loco, Villa Cagnola e il comune di Gazzada Schianno, oltre a una ricca partecipazione di sponsor privati, e dedicata quest’anno alla memoria di Massimo Pella, scomparso dieci anni fa, già presidente degli Amici della Lirica e direttore artistico, dal 1989 al 2009 al fianco di Angelo Carabelli.

Dopo il successo di venerdì 2 agosto del concerto con la banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, che ha visto tra il pubblico entusiasta anche il ministro Giancarlo Giorgetti, domenica 4 agosto anche l’attesissimo concerto del violinista Simon Zhu, premio Paganini 2023, ha fatto il tutto esaurito.

Zhu ha omaggiato l’arte di Ezio Bosso, con il Concerto n. 1 per violino e orchestra “EsoConcerto” assieme all’Orchestra Bottesini di Crema, diretta da Enrico Fagone. Quella di Zhu era la penultima data della rassegna: “Musica in Villa” si concluderà domenica 11 agosto con un concerto tutto al femminile, con l’Orchestra della Svizzera Italiana diretta dalla coreana Holly Hyun Choe e la trombettista francese Lucienne Renaudin Vary, impegnate in brani di Hummel, Oscher e nella Sinfonia n.1 di Georges Bizet, di rara esecuzione.

Info

Il biglietto di ingresso ai singoli concerti costa 15 euro (ridotto 10 euro). Gli organizzatori assicurano l’esecuzione dei concerti anche in caso di maltempo. Il bar di Villa Cagnola è disponibile durante tutte le serate dei concerti a partire dalle ore 18. Fino al 30 settembre 2023, il pubblico di “Musica in villa”, grazie a una speciale convenzione con alcuni alberghi, potrà ottenere, presentando il biglietto di un concerto assieme al programma di sala, uno sconto del 10 per cento sui pernottamenti offerti dagli esercizi aderenti all’iniziativa. Inoltre, grazie alla collaborazione con alcuni ristoranti, con le stesse modalità si potrà ottenere il 10 per cento di sconto sui menù. Per usufruire delle agevolazioni è sufficiente presentare al ristoratore convenzionato un biglietto del concerto insieme a un programma di sala.

Per maggiori informazioni: Segreteria organizzativa, tel. 0332 – 875172 dalle ore 9 alle 14. info@prolocogazzadaschianno.it