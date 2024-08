Incendio al tetto di un ristorante di Porto Ceresio

Incendio al tetto di un ristorante a Porto Ceresio. I vigili del fuoco sono intervenuto intorno alle 12.30 di sabato 17 agosto in via Casamora.

Un’autopompa e un’autobotte i mezzi utilizzati per domare l’incendio di una porzione di tetto. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura sono durate diverse ore.

In corso e attività investigative per valutare l’origine del rogo e decidere sull’eventuale inagibilità della struttura. Non si segnalano feriti.