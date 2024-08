Incendio in una casa del Luganese, evacuati gli inquilini

Mercoledì 7 agosto poco dopo le 17 in un’abitazione in via ai Bréi ad Astano è scoppiato un incendio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio dal deposito materiale per poi propagarsi a tutta la struttura. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione delle persone presenti nello stabile. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Novaggio e di Lugano. Ingenti i danni materiali.