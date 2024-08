Lavori sulla A8 Milano Varese, attenzione alle chiusure

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Fiera e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est” situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano in direzione Rho/Tangenziale ovest, percorrere la SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Varese, immettersi su via Cadorna, con ingresso in A8 allo svincolo di Legnano;

da Milano verso Como/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire dallo svincolo di Baranzate, proseguire sulla SS233 della Varesina in direzione Varese ed entrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, allo svincolo di Origgio.

Saranno contestualmente chiusi i rami del Raccordo Fiera (R37) per chi proviene da Rho o da Monza, verso Varese/Chiasso.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Varese, proseguire lungo la A52 in direzione Monza, uscire dallo svincolo di Baranzate e rientrare dal medesimo in direzione Rho/Tangenziale ovest, seguire le indicazioni per Varese, lungo la SS33 del Sempione, svoltare in Via Cadorna ed entrare in A8 allo svincolo di Legnano;

da Rho verso Chiasso, proseguire lungo la A52 in direzione Monza, uscire dallo svincolo di Baranzate e seguire le indicazioni per Como sulla SS233 della Varesina ed entrare in A9 dallo svincolo di Origgio;

da Monza verso Varese, seguire le indicazioni per Varese, lungo la SS33 del Sempione, svoltare in via Cadorna ed entrare in A8 a Legano;

da Monza verso Chiasso, uscire a Baranzate e seguire le indicazioni per Como lungo la SS233 della Varesina ed entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio.