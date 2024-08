Le bellezze della Lombardia in uno scatto: Regione lancia un concorso per fotografi e videomaker

Se avete in programma di passare qualche giorno di vacanza tra laghi, montagne, e città d’arte lombardi, e non viaggiate mai senza macchina fotografica o videocamera al seguito, questa opportunità è per voi.

È stato infatti pubblicato il Bando ‘Lombardia Style. Bellezza senza confini’, iniziativa promossa dall’Assessorato Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia guidato da Barbara Mazzali e dedicata a tutti gli amanti della fotografia e ai videomaker che potranno raccontare il territorio regionale attraverso lo sguardo del proprio ‘obiettivo’ e contribuire all’evoluzione del nuovo brand turistico regionale unitario ‘Lombardia Style’.

Sarà possibile partecipare al bando con foto e video che rappresentino le bellezze della Lombardia che, in ogni angolo, nasconde chicche da scoprire ed eccellenze da raccontare. Un viaggio alla scoperta di un territorio unico ed originale dove creatività, saper fare, enogastronomia, cultura, tradizioni e paesaggi si fondono nello stile lombardo, riconosciuto da tutto il mondo.

BELLEZZA IN UNO SCATTO – «Il nostro nuovo brand regionale, ‘Lombardia Style’ si apre al contributo di tutti – commenta Barbara Mazzali -. Il campo d’azione su cui potranno sbizzarrirsi i creativi che vorranno partecipare alla selezione è ampio, perché la nostra Regione è ricca di bellezze paesaggistiche straordinarie. Ma ricordo loro che il nostro brand non solo identifica il meglio dei luoghi, ma anche della produzione e della creatività ‘Made in Lombardia’ (moda, enogastronomia, artigianato, ecc). Una delle strategie è proprio far conoscere l’offerta turistica lombarda al di fuori dei luoghi già noti. Anche grazie a questa selezione sarà interessante scoprire località, oggetti, produzioni, scorci di vita insoliti e poco conosciuti. È li che si poseranno occhi e obiettivi di chi con uno scatto o un video vorrà immortalare un angolo di Lombardia”.

BENEFICIARI – Possono partecipare all’iniziativa persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età entro oggi, data di pubblicazione del bando sul Burl.

DOTAZIONE FINANZIARIA – La dotazione economica per la realizzazione dell’iniziativa ammonta a 20.000 euro, a valere sul bilancio regionale 2024. Al primo classificato foto/video andrà un premio di 3mila euro.

PROGETTI AMMISSIBILI – Sono ammissibili solo scatti fotografici e video originali ed inediti che raccontino le eccellenze lombarde ovvero lo stile lombardo come elemento distintivo di un territorio unico ed originale dove creatività, saper fare, enogastronomia, cultura, tradizioni, paesaggi e piccoli borghi creano un circolo virtuoso di contaminazioni, nuove esperienze e attrattive ispirazioni per il turista e il viaggiatore.

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Le domande possono essere presentate dal 26 agosto al 25 settembre 2024.

FOTOGRAFIE – Fotografie a colori con inquadratura sia orizzontale sia verticale, non dovranno contenere volti riconoscibili né marchi di carattere commerciale e dovranno avere una risoluzione minima di 300 dpi.

VIDEO – Video in alta definizione possono avere durata 15 o 30 secondi, in almeno uno dei seguenti formati 16:9, 1:1, 9:16. I video non dovranno contenere volti riconoscibili né marchi di carattere commerciale.

Tutte le foto e i video che parteciperanno al bando saranno di proprietà di Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale che potranno utilizzarli per la realizzazione di materiale promozionale su supporti cartacei, web, video installazioni.

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA – L’assegnazione dei premi avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Le proposte fotografiche e i video pervenuti saranno esaminati da un Nucleo di valutazione composto da rappresentanti regionali ed eventualmente società ed enti del sistema regionale, secondo i seguenti criteri: originalità dell’immagine/video; qualità tecnica della foto/video; efficacia comunicativa.

Maggiori informazioni contattando la mail bandofotovideo@regione.lombardia.it o consultando il sito Bandi della Regione Lombardia a questo link https://www.bandi.regione.lombardia.it.