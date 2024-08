Raffaele Cattaneo a Parigi per osservare da vicino le Olimpiadi in vista di Milano Cortina 2026

Il sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali e con l’Unione europea Raffaele Cattaneo è partito per una missione istituzionale di due giorni a Parigi, in rappresentanza di Regione Lombardia. La visita ha come obiettivo l’acquisizione di conoscenze sull’organizzazione delle Olimpiadi 2024, in preparazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

«Le Olimpiadi sono una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio – ha detto Cattaneo – Il nostro desiderio è che Milano Cortina diventi una vetrina internazionale per la Lombardia. Questa visita a Parigi ci offre un’opportunità unica per osservare da vicino l’organizzazione di un evento di portata mondiale come i Giochi Olimpici».

Durante la missione il sottosegretario incontrerà i responsabili dell’organizzazione territoriale, della tregua olimpica e delle relazioni internazionali dei Giochi di Parigi: «Confrontarsi direttamente con chi sta gestendo l’organizzazione delle Olimpiadi ci permetterà di acquisire competenze essenziali per migliorare la pianificazione e la gestione dei Giochi di Milano Cortina. La Lombardia, con i prossimi Giochi Olimpici Invernali, avrà l’opportunità di mostrarsi al mondo non solo come un’eccellenza sportiva, ma anche come un territorio ricco di cultura, innovazione e bellezze naturali».

Cattaneo incontrerà anche l’atleta iraniano Iman Mahdavi, rifugiato in Italia. «La storia di Iman è emozionante e dimostra come lo sport e le Olimpiadi possano essere potenti strumenti di integrazione. Iman si allena da anni a Pioltello, con la Società Lotta Club Seggiano, grazie al supporto del suo coach Victor Cazacu e della comunità».