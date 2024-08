Per l’inverno, a San Domenico si cerca personale per hotels, ristoranti, pub, bar, rifugi e impianti di risalita

Personale addetto al ricevimento

Per i nostri Hotel in San Domenico ricerchiamo persona dinamica, con esperienza pluriennale nello svolgimento della mansione, ottima capacità di relazionarsi con gi altri e lavorare in team.

Requisiti

Diploma attinente al ruolo da ricoprire

Ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese e tedesca

Conoscenza e buona capacità di gestione dei portali di booking

Ottima predisposizione a relazionarsi con i clienti e al contatto con il pubblico

Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro

Predisposizione al lavoro in team

Predisposizione alla formazione, ai fini di un allineamento con la cultura e le direttive aziendali

La risorsa prescelta dovrà occuparsi delle attività tipiche previste dal ruolo ed in particolare:

Accoglienza del cliente e pratiche conseguenti

Gestione delle prenotazioni e degli arrivi