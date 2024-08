Scoprire i tesori nascosti della Chiesa di Santa Maria della Neve

Domenica 1 settembre visita guidata a un autentico gioiello storico della provincia di Varese. Ecco come partecipare

Visita guidata alla Chiesa di Santa Maria della Neve domenica 1 settembre alle ore 16.

La visita guidata è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi raffiguranti soggetti rari; tra cui 21 differenti Santi e 33 raffigurazioni della Vergine Maria che fanno della chiesa di Santa Maria della Neve un “unicum” in tutta la provincia di Varese.

Citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale sorta per la presenza di un’affresco miracoloso della Vergine; divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati.

Tra il ‘400 e il ‘500 fu interessata da un intervento di ampliamento di tutta l’aula che venne ridipinta nel 1525 per mano anche di Giangiacomo Lampugnani con affreschi devozionali raffiguranti la Madonna come protettrice della maternità. Sono presenti ben 4 Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia, la Madonna della Tenerezza, i santi galattofori e i santi ausiliatori delle pestilenze.

Nel 1731 si costruì il nuovo altare barocco che presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto che ha accompagnato la sua fama nei secoli.

Il restauro interno ed esterno ha riportato la chiesetta al suo antico splendore.

Info al 3485944384 – prolococislago.cultura@gmail.com – non occorre prenotare – la visita dura circa 1ora e mezza