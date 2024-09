A Luino l'”Atlante delle architetture e dei paesaggi dal 1945 a oggi in provincia di Varese”

Sabato 7 settembre alle ore 17.30 Palazzo Verbania di Luino, col patrocinio del Comune e degli Archivi Chiara e Sereni, ospita la presentazione del libro “Atlante delle architetture e dei paesaggi dal 1945 a oggi in provincia di Varese. 200 luoghi da non perdere” (Silvana Editoriale 2024) a cura di Luciano Crespi.

In tale occasione interverranno il curatore della pubblicazione e Debora Ferrari, autrice del capitolo sui musei, nel quale è incluso anche Palazzo Verbania, proiettando immagini di altre notevoli architetture della zona insieme agli altri autori. La conferenza è anticipata dalla visita agli Archivi Chiara e Sereni con la responsabile Tiziana Zanetti che interverrà anche durante la presentazione del volume con una riflessione sui luoghi della poesia.

Scaletta dei contributi

Enrico Bianchi, Sindaco

Serena Botta, Assessore alla cultura

Tiziana Zanetti, responsabile archivi

Luciano Crespi, curatore del volume

Katia Accossato, Marta Averna, Debora Ferrari, Luigi Trentin, autori

Il libro è un viaggio alla scoperta di 200 luoghi da non perdere. Sono architetture, interni, spazi urbani, ambienti per l’arte, realizzati nel periodo dal 1945 a oggi, che costituiscono un patrimonio da non perdere, perché da vedere e anche da proteggere.

Alcuni di loro non ci sono più o si trovano in uno stato pessimo di conservazione, ma la loro eco continua a sentirsi, come stelle che si sono spente e di cui continuiamo a percepire la loro voce. Un viaggio che il libro invita a compiere raccontando i luoghi attraverso saggi introduttivi e testi che accompagnano le fotografie, dovute ad autori diversi, alcune provenienti dagli archivi, alcune scattate da diversi fotografi, altre da due fotografi speciali, Marco Introini e Dario Paini: due sguardi diversi della realtà, due visioni che si completano a vicenda.

Il libro intende rivolgersi a un pubblico vasto, di non solo addetti ai lavori, per offrire la possibilità di apprezzare e visitare le più eccellenti opere realizzate sul territorio della provincia, a partire dal primo dopoguerra sino ai giorni nostri. Un patrimonio spesso sconosciuto, o noto solo agli studiosi, e di indiscutibile valore artistico e culturale.

Si tratta sia delle opere di alcuni grandi maestri, che appartengono alla storia dell’architettura moderna. Sia di quelle di professionisti locali di riconosciuto valore e di giovani studi emergenti, alle quali vanno aggiunti i più significativi interventi di riqualificazione degli spazi urbani o di restauro di edifici storici diventati patrimonio culturale del territorio. Gli itinerari proposti rappresentano una forma di appassionante viaggio, con qualsiasi mezzo, alla loro scoperta.

Si tratta di un tipo di pubblicazione diversa dalle tradizionali guide di architettura, in quanto interessata a dimostrare che la specificità di un territorio dipende non solo dall’eloquenza dei suoi monumenti, ma anche dalla qualità degli interni che essi racchiudono e dal carattere accogliente dei suoi spazi urbani.

In sede di presentazione sarà possibile acquistare il volume.